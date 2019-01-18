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  • 18.01.2019 16:12
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 16:52

cinayetinin görüntüleri nasıl yayıldı? Sanıklar anlattı...

ve 'in cesetlerinin görüntülerinin basına sızdırılmasına yönelik görülen davada yeni gelişme yaşandı. Yarılanan sanıklardan Faruk K. de, 20 senelik polis memuru olduğunu belirterek, "Adli soruşturma geçiriyorum. Buradan alacağım olumsuz bir karar mesleğimi etkileyecek." diye konuştu. Görüntüleri medya kuruluşlarına satmaya çalıştığı iddia edilen oyuncu D.Ç. ise, görüntüleri ücret almadan bir haber ajansının ihbar hattına göndermek istediğini ancak henüz göndermeden sosyal medyada yayıldığını fark ettiğini belirtti.

Oyuncu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin açığa alınan bir polisin de arasında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K, eşi sanık Sibel K. ile katıldı. Sanık Didem Ç'nin ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı.

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