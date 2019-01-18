"BANA NEDEN İŞ VERMİYORLAR?"
Yalçın Dümer, bir magazin programına konuk oldu. Uzun zamandır mesleğini yapamadığını belirten Dümer, "Bana neden iş vermiyorlar bilmiyorum" dedi.
"BANA NEDEN İŞ VERMİYORLAR?"
Yalçın Dümer, bir magazin programına konuk oldu. Uzun zamandır mesleğini yapamadığını belirten Dümer, "Bana neden iş vermiyorlar bilmiyorum" dedi.
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