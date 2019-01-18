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  • 18.01.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 15:01

'in isyanı: Bana neden iş vermiyorlar?

, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Bir zamanların popüler ismi olan usta oyuncu Yalçın Dümer, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasıyla ilgili, "Bana neden iş vermiyorlar, bilmiyorum." dedi. Usta oyuncu Dümer, başından geçen evlilikler hakkında da samimi açıklamalarda bulundu...

Yalçın Dümer isyan etti!

"BANA NEDEN İŞ VERMİYORLAR?"

Yalçın Dümer, bir magazin programına konuk oldu. Uzun zamandır mesleğini yapamadığını belirten Dümer, "Bana neden iş vermiyorlar bilmiyorum" dedi.

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