Müzisyen Emrah Karaduman, sosyal medya hesabı üzerinde Aleyna Tilki'yi istismar ettiği ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Köse hakkında soruşturma başlatıldı.
Müzisyen Emrah Karaduman, sosyal medya hesabı üzerinde Aleyna Tilki'yi istismar ettiği ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Köse hakkında soruşturma başlatıldı.
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