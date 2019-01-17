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  • 17.01.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 12:31

'nin sevgilisi 'dan 'ye şok suçlama: Bıçaklı saldırıya uğradım

, 'nin 'yi sosyal medya üzerinden istismar ettiğine dair paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Karaduman'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşmada, Köse hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ancak Karaduman, takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazda, Karaduman'ın, Tilki'yi istismar ettiğine yönelik iftira yüzünden küçük düşürüldüğü belirtildi. Hatta Karaduman'ın bu iftira sonrası Eskişehir'de Enis D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı ve ölümden döndüğü, Enis D.'nin; Tilki'ye aşık olduğu ve bu nedenle Karaduman'a saldırıda bulunduğunu beyan etti...

Aleyna Tilki'yi istismar ettiği iddia edilen Erol Köse...

Müzisyen Emrah Karaduman, sosyal medya hesabı üzerinde Aleyna Tilki'yi istismar ettiği ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası Köse hakkında soruşturma başlatıldı.

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