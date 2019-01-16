Müşerref Akay, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyerek "Ona kurban olayım, inşallah başkanımız olur." dedi.
Müşerref Akay desteklediği siyasi partiyi açıkladı! Müşerref Akay kimdir?
Müşerref Akay hangi siyasi partiyi desteklediğini açıkladı. Usta sanatçı Müşerref Akay, konuk olduğu bir magazin programında yerel seçimlerde Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyledi. Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden yakın dostu Nuray Hafiftaş'ın ölüm yıl dönümü için etkinlik düzenleyeceğini belirten Akay, bu etkinliğe Binali Yıldırım'ı da davet etmek istediğini belirtti. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı desteklediğini söyleyerek, canlı yayında öpücük yolladı. Desteklediği siyasi partiyi canlı yayında açıklayan Müşerref Akay kimdir?
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