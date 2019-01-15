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  • 15.01.2019 14:37
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 14:58

ile eşi 'tan müthiş düet!

ile eşi , ilk kez birlikte rol alacakları tiyatro oyunu için düet yaptı. Çift,düet yaptıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ekranların sevilen çifti Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın düeti kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı...

ile çifti, hem oyunculukları hem de mutlu evlilikleriyle ekranların sevilen yüzleri arasında. Dolu dizgin süren evlilikleri ve çocuklarıyla geçirdikleri anlarla herkesin kalbini kazanan Düvenci ve Şakrak çifti, bu kez de mikrofon başında hünerlerini sergiledi. Şakrak ve Düvenci çifti, Uğur Akyürek'in bestelediği 'Hanım&Efendi'şarkısını seslendirdi. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, düet yaptıkları videoyu Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Çiftin performansı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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