Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, hem oyunculukları hem de mutlu evlilikleriyle ekranların sevilen yüzleri arasında. Dolu dizgin süren evlilikleri ve çocuklarıyla geçirdikleri anlarla herkesin kalbini kazanan Düvenci ve Şakrak çifti, bu kez de mikrofon başında hünerlerini sergiledi. Şakrak ve Düvenci çifti, Uğur Akyürek'in bestelediği 'Hanım&Efendi'şarkısını seslendirdi. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, düet yaptıkları videoyu Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Çiftin performansı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.