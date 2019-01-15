Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 15.01.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 13:12

'in annesi hayatını kaybetti!

'in annesi , sağlık sorunları nedeniyle Bahçelievler'deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesini sık sık ziyaret eden Tatlıses, bugün öğlen saatlerinde annesini kaybetti...

İbrahim tatlıses'in acı günü...

'in annesi sağlık sorunları nedeniyle Bahçelievler'deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu. Bugün öğlen saatlerinde Tatlıses'in annesini kaybettiği öğrenildi. Leyla Hanım, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Acı haberi alan ünlü türkücü soluğu hastanede aldı. Leyla Tatlı'nın cenaze töreninin iki saaat içinde belirleneceği ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin Haberleriİbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı hayatını kaybetti!
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar