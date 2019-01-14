Türk halk müziğinin duayen isimlerinden Bedia Akartürk gribal enfeksiyon tanısıyla bu sabah özel bir hastaneye kaldırıldı.

BEDİA AKARTÜRK HASTANEYE KALDIRILDI

Türk Halk Müziğinin ünlü isimlerinden 78 yaşındaki Bedia Akartürk gribal enfeksiyon tanısıyla bu sabah Bursa'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 gün önce rahatsızlanan ve bu sabah öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Akartürk'e gribal enfeksiyon tanısı konuldu. İlaç ve serum tedavisine başlayan doktorlar, Bedia Akartürk'ü tedbir amaçlı Kulak Burun Boğaz kliniği servisine yatırdı.

"ALLAH KÖTÜ HASTALIKLARDAN KORUSUN"

Ziyaretçi akınına uğrayan Bedia Akartürk, önemli bir hastalığının olmadığını belirten Akartürk, şunları söyledi: "Önemli bir şey değil, grip Allah'a çok şükür. Allah kötü hastalıklardan korusun. Ancak gribal enfeksiyon olduğu için Doktorlarım bırakmadı. Hastanede yatmam gerektiğini yoğun tedavi programı uygulayacaklarını belirttiler. Sağ olsunlar çok iyi ilgileniyorlar.