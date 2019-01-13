Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan açık çek!

EDHO'da Alparslan Çakırbeyli'yi canlandıran Yunus Emre Yıldırımer ile geçen sezon aynı dizide rol alan Melissa Özge Yıldırımer, 2012'den bu yana evli... Yıldırımer çiftinin arkadaşlıkları 10 yıl önce Haliç Üniversitesi'nde okurken başladı. Kendisinden yedi yaş küçük Melissa Özge'yle yedi yıldır evli olan Yunus Emre Yıldırımer'in isteği bir an önce baba olmak. Melissa Özge Yıldırımer'in isteği ise, çocuk değil, kariyer...

OKTAY KAYNARCA: BENİM GİBİ PİŞMAN OLMAMAK İÇİN ÇOCUK YAPIN!

Kaynarca da bunu bildiği için Funda Barın'la Ata Türkoğlu'nun düğününde Melissa Özge Yıldırımer'e, çocuk yapması konusunda bir hayli baskı kurdu. Kaynarca, genç oyuncuya, "İleride benim gibi pişman olmamak için bir an önce çocuk yapın. 'Önce kariyer, sonra çocuk' nedir? Artık oyuncular çocuk da yapıyor, kariyer de" dedi.

YUNUS EMRE YILDIRIMER BABA OLMAK İSTİYOR!

Kaynarca, baktı ki Melissa Özge Yıldırımer, tavsiyesini pek dinleyecek gibi değil, ona şöyle açık bir çek verdi: "Yunus Emre'nin bir an önce baba olmak istediğini biliyorum. O yüzden sana şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bir çocuk yapın, ben de sana istediğin hediyeyi alayım." Melissa Özge Yıldırımer, Kaynarca'nın bu teklifine karşılık yarım ağızla da olsa "Olabilir" yanıtı verdi.