ŞAHİN KENDİRCİ'NİN İKİZİ AİLESİNE YARDIMCI OLUYOR
Gösterime girdiği günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlenerek gişe rekortmeni olan Müslüm filminin başrol oyuncularından Şahin Kendirci'nin çift yumurta ikizi Muhammet Kendirci, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı oluyor.
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