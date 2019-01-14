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  • 14.01.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 12:37

'nin ikizi ortaya çıktı! 10 yaşından bu yana çalışarak ailesine yardımcı oluyor

'nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, 10 yaşından bu yana çalışarak ailesine yardımcı oluyor. Kendirci'nin ikizi şimdilerde ise Adana'da bir restoranda komi olarak çalışıyor. "Müslüm" filminde 'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci ile ikizi Muhammet Kendirci'yi birbirinden ayıran tek özellik ise sesleri. İşte Şahin Kendirci'nin ikizi Muhammet Kendirci...

Şahin Kendirci'nin ikizi ortaya çıktı!

ŞAHİN KENDİRCİ'NİN İKİZİ AİLESİNE YARDIMCI OLUYOR

Gösterime girdiği günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlenerek gişe rekortmeni olan Müslüm filminin başrol oyuncularından Şahin Kendirci'nin çift yumurta ikizi Muhammet Kendirci, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı oluyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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