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  • 11.01.2019 14:19
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 14:52

'in annesi hayatını kaybetti!

'in annesi bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı. Ancak Hande Erçel'in annesi Aylin Hanım kansere yenik düştü ve sabah saatlerinde hayatını kaybetti...

Hande Erçel'in acı günü...

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz gün durumu ağırlaşan oyuncu 'in annesi vefat etti.

HANDE ERÇELİN ANNESİ NE KANSERİYDİ?

Hande Erçel bir süre önce kanser hastası olan annesi Aylin Erçel için, "İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım. Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır. O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek..." açıklamasında bulunmuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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