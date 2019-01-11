Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz gün durumu ağırlaşan oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel vefat etti.

HANDE ERÇELİN ANNESİ NE KANSERİYDİ?

Hande Erçel bir süre önce kanser hastası olan annesi Aylin Erçel için, "İnşallah bir aksilik olmazsa donör olacağım. Maalesef ülkemizde kök hücre naklindeki en önemli sorundan biri akraba dışı vericilerinin sayısının yetersiz, bağış oranının ise 10 binde 3 olmasıdır. O kadar zor bir şey ki hayatının bağlı olduğu, bir yerlerde bulunduğunu bildiğin bir şeyi beklemek..." açıklamasında bulunmuştu.