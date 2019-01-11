Alper Erözer kimdir? Şarkılarıyla genç kitlenin ilgisini çeken ve Türkiye'nin en genç starı olarak tanımlanan Alper Erözer 'Enerji' adı şarkısının ardından ikinci teklisi 'Tek Bir Yeminle'yi çıkardı. Peki, Alper Erözer kimdir? İşte Alper Erözer'in hayat hikayesi...

Erözer, yeni şarkısını ilk kez hayranları için 19 Ocak'da TJK Hipodrom Ankara'da seslendirecek. 20 Ocak'da İstanbul Ülker Sports Arena'da, 27 Ocak'da İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda sahne alacak.

ALPER ERÖZER KİMDİR?

Müzik piyasasına girmeden önce birçok televizyon reklamında oynayan Alper Erözer, bir dönem "Komşular" isimli dizide rol almıştır.

Sözlerini kendisinin yazdığı ''I Think You Love Me Now'' isimli teklisi ile ilgi gören, 13 yaşındaki Alper Erözer, şimdi ''Hey World World'' albümü ile müzik piyasalarına adım attı.

Suat Aydoğan'ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı.

Albümündeki ilk çıkış şarkısı olan 'Enerji'nin video klibinin çekimini gerçekleştirdi.