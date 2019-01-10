Metin Hara'dan ayrılık haberlerine cevap

Son günlerde magazin gündeminde sıkça yer alan haberlerden biri de: Adrina Lima-Metin Hara ayrılığı oldu.

Öyle ki; Adriana Lima'nın Instagram hesabından yaptığı kadın-erkek ilişkisine dair paylaşımlar, Metin Hara'yla birlikte olan fotoğraflarını silmesi de bu ayrılıkla ilişkilendirilmişti.





AYNI FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR

Adriana Lima ve Metin Hara çifti, bu akşam saatlerinde el ele tutuştukları fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştı.



