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  • 10.01.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 21:28

'dan ayrılık haberlerine cevap

, geçtiğimiz günlerde ’yı takipten çıkarmış, fotoğraflarını silmişti. Hara, ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

Metin Hara'dan ayrılık haberlerine cevap

Son günlerde magazin gündeminde sıkça yer alan haberlerden biri de: Adrina Lima- ayrılığı oldu.

Öyle ki; 'nın Instagram hesabından yaptığı kadın-erkek ilişkisine dair paylaşımlar, Metin Hara'yla birlikte olan fotoğraflarını silmesi de bu ayrılıkla ilişkilendirilmişti.

AYNI FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR
Adriana Lima ve Metin Hara çifti, bu akşam saatlerinde el ele tutuştukları fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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