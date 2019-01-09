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  • 09.01.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 10:43

'a mesaj attı mı? O iddialara yanıt verdi

'ın 'dan kiraladığı , magazin gündeminden bir türlü düşmüyor. Özellikle sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla çok konuşulan Loris Karius'un, da mesaj attığı iddia edilmişti. Ece Sükan, konu hakkında açıklama yaptı. Peki Loris Karius, Ece Sükan'a mesaj attı mı?

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un Ece Sükan'a mesaj attığı iddia edilmişti. Ece Sükan, önceki gün Nişantaşı'nda bir dövizciden çıkarken objektife takıldı. Ve Loris Karius hakkındaki iddialara yanıt verdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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