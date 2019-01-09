Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un Ece Sükan'a mesaj attığı iddia edilmişti. Ece Sükan, önceki gün Nişantaşı'nda bir dövizciden çıkarken objektife takıldı. Ve Loris Karius hakkındaki iddialara yanıt verdi.
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Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'un Ece Sükan'a mesaj attığı iddia edilmişti. Ece Sükan, önceki gün Nişantaşı'nda bir dövizciden çıkarken objektife takıldı. Ve Loris Karius hakkındaki iddialara yanıt verdi.
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