Şarkıcı Sibel Tüzün'ün eski eşi, prodüktör Ender Balcı, müşterek çocuk için ödediği nafakının düşürülmesi için dava açtı. Sibel Tüzün ile Ender Balcı, 6 ay evli kaldıktan sonra 30 Aralık 2016'da Mudanya'da boşanmıştı. Balcı'nın, müşterek çocuğa bin lira nafaka ödemesine, çocuğun özel okul, servis ve bir adet kurs masraflarının yarı oranında karşılamasına karar verilerek velayet Sibel Tüzün'e verildi. Çocuk anaokulunu bitirdi ve özel ilkokul arayışları başladı.