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  • 04.01.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 12:14

kızı Melisa'ya böcek yedirmeye çalıştı!

'dan boşandıktan sonra önce Miami'ye ardından da Meksika'nın Tulum şehrine gitti. Şeyma Subaşı Tulum'da kızı Melisa'ya böcek yedirmeye çalıştı ve o anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı...

Şeyma kızına böcek yedirmek istedi

"BUNU YİYEBİLİRSİN ANNECİĞİM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan videosunda, "Bunu yiyebilirsin annecim, bunlar böcek." ifadelerini kullandı. Subaşı'nın bu videosu sosyal medyada büyük tepki aldı.

AÇILIP SAÇILDI!

Şeyma Subaşı'nın 'dan boşandıktan sonra verdiği cesur pozlar dikkatlerden kaçmadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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