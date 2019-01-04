"BUNU YİYEBİLİRSİN ANNECİĞİM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Şeyma Subaşı videosunda, "Bunu yiyebilirsin annecim, bunlar böcek." ifadelerini kullandı. Subaşı'nın bu videosu sosyal medyada büyük tepki aldı.

AÇILIP SAÇILDI!

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra verdiği cesur pozlar dikkatlerden kaçmadı.