Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Gülben Ergen, kendisine tehdit, şantaj ve hakaret dolu sözler sarf eden Yeşim Salkım'ı savcılığa ihbar etti. Aralık ayında düzenlenen bir ödül töreni kapsamında Ergen, 38 okul açıp binlerce öğrenciye eğitim imkanı sağladığı için ödüle layık görülmüştü. Ancak sonrasında Salkım, Ergen aleyhinde televizyon kanallarında ve sosyal medya üzerinden açıklama yaparak onu eleştirdi.