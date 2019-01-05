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  • 05.01.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 11:30

'den 'a tehdit davası

, şarkıcı hakkında kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ergen mahkemeye Yeşim Salkım'ın "O kadını bitireceğim" mesajını delil olarak gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Gülben Ergen, kendisine tehdit, şantaj ve hakaret dolu sözler sarf eden Yeşim Salkım'ı savcılığa ihbar etti. Aralık ayında düzenlenen bir ödül töreni kapsamında Ergen, 38 okul açıp binlerce öğrenciye eğitim imkanı sağladığı için ödüle layık görülmüştü. Ancak sonrasında Salkım, Ergen aleyhinde televizyon kanallarında ve sosyal medya üzerinden açıklama yaparak onu eleştirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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