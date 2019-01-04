Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla, "Her yerim mordu. Bileğimde iç kanama, dirseğimde iç kanama. Önümüzdeki günlerde ameliyat olmam gerekecek." dedi. Sıla, Ahmet Kural için de şu sözleri sarf etti;

"Emsal dava olmasını istiyorum. Onun alacağı cezayla hiç ilgim yok. 'O perişan olsun, mahvolsun, zindanlarda çürüsün!' hiçbir zaman çıkış noktam bu olmadı. Ama karşılıksız kalmasın ve bunu da yapmayın be kadınlara abi!"

"BUNU BİZE YAPANLARIN UTANMASI LAZIM"

"Bir de bu olayın magazinleştirilmesine karşıyım. Bu, bir şiddet problemi. Kadın, erkek, hayvan, herhangi bir canlı neyse o, bu bir şiddet problemi. Ve bu tip problemler oraya çıkmak zorunda. Biz bunları konuşmak zorundayız. Kadınların konuşması lazım. Utanmaması lazım. Bu bizim değil, bunu bize yapanların utanması gereken bir şey"