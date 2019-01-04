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  • 04.01.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 11:00

Son dakika: 'dan kötü haber! Amerika'da hastaneye kaldırıldı

, Amerika'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ olarak bilinen ses sanatçısı , 2019 yılının ilk kötü haberini verdi.

Gönül Yazar'dan kötü haber!

, usta sanatçı 'ın Amerika'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve günlerdir ateşler içinde tedavi gördüğünü açıkladı. Onur Akay, "Yeni yıla girmeden 4 gün önce Amerika'ya giden efsane sanatçımız Gönül Yazar, Amerika'da rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Günlerdir ateşler içinde tedavi gören ve yeni yıla Amerika'da hasta yatağında giren Gönül Yazar'a acil şifalar, yeni yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

GÖNÜL YAZAR YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR!

Ayrıca Gönül Yazar'ın uzun süredir sağlık problemleri yaşadığını da duyuran Onur Akay, Yazar'ın daha önce ise banyoda kayarak düştüğünü açıkladı. Akay, "Gönül Yazar, daha önce ise banyoda kayarak düştü. Menisküs yırtığı teşhisi konan değerli sanatçımız, uzun süredir iyileşemedi ve şiddetli ağrılardan dolayı yürümekte zorluk çekiyordu." açıklamasını yaparak, Gönül Yazar'la sahnede çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

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