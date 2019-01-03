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  • 03.01.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 03.01.2019 12:22

'a mahkemeden büyük şok!

'un yanında çalışan iki işçisini sigortasız çalıştırdığı ortaya çıktı. Şarkıcı Boz'un solisti 'ın 910 gün, kareograf 'ın ise 1231 gün sigortasız çalıştığı tespit edildi. Mahkeme, 'un yanında çalışan solisti ve dansçıyı haklı buldu. Murat Boz'un itirazda bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Boz'un aleyhinde karar vererek, itirazını reddetti.

Murat Boz Murat Boz'un solist Ceren Yılmaz ve kareograf Mertkan Tapan, Avukat Gökhan Alpertunga aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Ceren Yılmaz'ın 910 gün, Mertkan Tapan'ın ise 1231 gün sigortasız çalıştığı konusunda açılan dava dilekçesi mahkeme tarafından incelendi ve delliller doğrultusunda davacı tarafın haklılığı kabul edildi.

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