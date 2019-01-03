Murat Boz Murat Boz'un solist Ceren Yılmaz ve kareograf Mertkan Tapan, Avukat Gökhan Alpertunga aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Ceren Yılmaz'ın 910 gün, Mertkan Tapan'ın ise 1231 gün sigortasız çalıştığı konusunda açılan dava dilekçesi mahkeme tarafından incelendi ve delliller doğrultusunda davacı tarafın haklılığı kabul edildi.
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