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  • 02.01.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 10:26

Ünlü sunucu yeni yılı Mekke'de karşıladı! kimdir?

kutsal topraklara gitti. Sunduğu programda sık sık İslam tarihi hakkında konularla ekrana gelen , 2019'u Mekke'de karşıladı. Instagram hesabından Mekke'de Mescid-i Haram da çekilen fotoğraflarını paylaşan Çift, yüz binlerce beğeni aldı.

Pelin Çift, Mekke'nin fethi olan yılbaşı gecesini Mekke'de geçirdi. Yeni yıla Mekke'de girmeyi tercih eden Pelin Çift, sosyal medya hesabından Mekke'de Mescid-i Haram da çekilen fotoğraflarını paylaştı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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