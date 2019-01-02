Pelin Çift, Mekke'nin fethi olan yılbaşı gecesini Mekke'de geçirdi. Yeni yıla Mekke'de girmeyi tercih eden Pelin Çift, sosyal medya hesabından Mekke'de Mescid-i Haram da çekilen fotoğraflarını paylaştı...
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Pelin Çift, Mekke'nin fethi olan yılbaşı gecesini Mekke'de geçirdi. Yeni yıla Mekke'de girmeyi tercih eden Pelin Çift, sosyal medya hesabından Mekke'de Mescid-i Haram da çekilen fotoğraflarını paylaştı...
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