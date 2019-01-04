Mehmet Ali Erbil ailesiyle 5 gün hasret giderdikten sonra yeniden yoğun bakıma alındı. 5 gün önce nomal odaya alındığı öğrenilen Erbil'in sağlık durumunun kötü olduğu haberi geldi...

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alınan şovmenin 5 gün sonra yeniden yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Hastane ve ailesi tarafından gizlenen bu gelişmenin ardından steril ortamda aile fertlerini gören, onlarla sohbet eden Erbil'in, sağlık durumunun kötüleşmesiyle tekrar solunum cihazına bağlanması ailesini üzdü.

SEZİN ERBİL: BABAMIN DUALARINIZA İHTİYACI VAR

Yeniden yoğun bakıma alınmasının ardından ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil, Instagram hesabında babasıyla paylaştığı fotoğrafına "Yoğun bakımda 77. gün. Dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü" notunu düştü.

5 gün normal odada kalan Mehmet Ali Erbil'in çocukları ve abisi başta olmak üzere ailesiyle konuşup hasret giderdiği öğrenildi.