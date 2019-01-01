Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'ın boşanması hakkında bir sürü iddialar ortaya atılmıştı. 8 yıllık birliktelikleri olan ve 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı çiftinin 5 yaşında Melisa adında bir kızları var. Geçtiğimiz Kasım ayının son günlerinde ünlü çiftin bir anda boşanma kararı alması kafaları karıştırmıştı. Bir süre sonra Şeyma Subaşı'nın Dubaili Türk iş adamıyla bir mekanda eğlenirkenki görüntüleri ortaya çıkmıştı. İddiaya göre, Dubaili iş adamının adı Çağatay'dı. Ancak Çağatay Bey hakkında başka bir bilgi basına sızmamıştı.