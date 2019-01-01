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  • 01.01.2019 19:49
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 20:27

'nın görüştüğü iddia edilen Dubaili Türk iş adamı Çağatay aslında Fransız DJ mı?

Kasım ayında Acun Ilıcalı ile 1 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Biten evliliğin ardından birden fazla iddia ortaya atıldı. Dubaili Türk iş adamıyla görüştüğü iddia edilen Şeyma Subaşı'nın bir mekanda eğlenirken görüntüleri ortaya çıkmıştı ancak Dubaili iş adamı Çağatay'ın kim olduğu hakkında net bir bilgi elde edilememişti. Geçtiğimiz günlerde Tulum sahilinde samimi bir şekilde görüntülendiği Fransız DJ ile Dubaili Türk iş adamı olduğu iddia edilen Çağatay'ın benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Üstelik dikkatlerden kaçmayan tek detay bu değil. İşte Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia yakınlığının detayları...

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'ın boşanması hakkında bir sürü iddialar ortaya atılmıştı. 8 yıllık birliktelikleri olan ve 1 yıl evli kalan Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı çiftinin 5 yaşında Melisa adında bir kızları var. Geçtiğimiz Kasım ayının son günlerinde ünlü çiftin bir anda boşanma kararı alması kafaları karıştırmıştı. Bir süre sonra Şeyma Subaşı'nın Dubaili Türk iş adamıyla bir mekanda eğlenirkenki görüntüleri ortaya çıkmıştı. İddiaya göre, Dubaili iş adamının adı Çağatay'dı. Ancak Çağatay Bey hakkında başka bir bilgi basına sızmamıştı.

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