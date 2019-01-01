Yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen ünlü profesör Canan Karatay, yeni yıl partisinde doyasıya eğlendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mekanda yeni yıl eğlencesine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sahneye çıkıp şarkı söyledi. Eline mikrofonu alarak şarkı söyleyen Karatay'ın sahne performansı, büyük beğeni topladı.
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