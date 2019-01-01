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  • 01.01.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 16:58

yeni yıla girerken sahneye çıkıp şarkı söyledi! Canan Karatay kimdir?

yeni yıl partisinde gönlünce eğlendi. Katıldığı programlarda yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Canan Karatay, Muğla'nın ilçesinde yeni yılı kutlamak için gittiği bir mekanda sahneye çıkıp şarkı söyledi. Eline mikrofonu alarak şarkı söyleyen Karatay'ın sahne performansına herkes hayran kaldı. İşte o anlar...

Yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen ünlü profesör Canan Karatay, yeni yıl partisinde doyasıya eğlendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mekanda yeni yıl eğlencesine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sahneye çıkıp şarkı söyledi. Eline mikrofonu alarak şarkı söyleyen Karatay'ın sahne performansı, büyük beğeni topladı.

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