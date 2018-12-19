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  • 19.12.2018 13:35
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 13:37

: - Sıla davasında Kural'a büyük şok! Kural'ın 5 yıl hapsi isteniyor

Ünlü şarkıcı ile oyuncu arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında ‘Hakaret’, ‘Tehdit’ ve ‘Basit yaralama’ suçlarından iddianame düzenledi.

Sıla - Ahmet Kural davasında flaş gelişme!

Sanatçı geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu tarafından darp cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde yaşanan darp olayını doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Dosya Uzlaştırma bürosuna gönderilmiş fakat taraflar uzlaşmayı reddetmişti.

YARGILANACAK

Dosya yeniden İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na geri gönderilmişti. Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralamasuçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Kural önümüzdeki günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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