Türkiye onları yaşadıkları şiddet skandalı ile hatırlıyor. Oyuncu Hazım Körmükçü ile nişanlısı spiker Zeynep Tandoğan bu görüntülerle gündeme gelmişti. Zeynep Tandoğan, nişanlısı Hazım Körmükçü'den şiddet gördüğünü söyleyip fotoğraf paylaşmış ardından Hazım Körmükçü'de Zeynep Tandoğan'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.