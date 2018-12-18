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  • 18.12.2018 09:43
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 09:50

ile barıştı (?)

6 ay evvel önce ardından şiddet iddialarıyla sosyal medyada bu fotoğrafları paylaşmış ardından savcılığa başvurmuşlardı. Çift günlerce konuşulmuştu. Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan çiftinden şoke eden bir karar geldi. Çift barıştı. Peki Hazım Körmükçü ile barışan ? İşte detaylar...

Türkiye onları yaşadıkları şiddet skandalı ile hatırlıyor. Oyuncu Hazım Körmükçü ile nişanlısı spiker Zeynep Tandoğan bu görüntülerle gündeme gelmişti. Zeynep Tandoğan, nişanlısı Hazım Körmükçü'den şiddet gördüğünü söyleyip fotoğraf paylaşmış ardından Hazım Körmükçü'de Zeynep Tandoğan'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

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