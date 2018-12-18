Uzman Dr. Ergün Kasapoğlu, ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın durumunun daha iyi olduğunu ve yoğun bakımdan çıkartılarak normal serviste tedavisine devam edileceğini açıkladı. Kasapoğlu, Gruda'nın bilincinin açık olduğunu, konuşabildiğini ve gazetesini okuyabildiğini söyledi.



İşte doktorunun açıklaması:

Ayşen Hanım Cuma günü saat 18.30 civarında mide kanaması şikayetiyle başvurdu. Kan değerleri çok düşüktü. 5 günlük takip sonucu bugün kan değerleri daha iyi. 3 ünite kan verdik. Bugün servise alma ihtimalimiz bulunmakta. Fakat bir önceki hastalığı olan pankreas kanserinden dolayı genel durumu kötü. Geldiğinde kan değerleri çok düşüktü. Hemoglobin 4 civarlarındaydı. Şuan 10'a kadar yükseldi. Şuan keyfi yerinde, sohbet ediyor, gazetesini okuyor… Bilinci açık.







Pankreasından dolayı karaciğere sıçrama mevcut. Bundan dolayı medikal tedavisini alacak. 7-8 cm pankreasta bir kitle mevcut ve karaciğerde bir metastaz mevcut. Şu anda hayati tehlike gözlenmiyor. Beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Katı gıda ile beslenemiyor.

Bundan sonraki süreç yine mama desteği, damar ya da bağırsağa bir hortum vasıtasıyla ver Karaciğerde gözlenen şuanda. Pankeas kanseri ilerlemiş. 4.evrede... Kemoterapi ya da ameliyat şu anda uygulamayı düşünmüyoruz. Durumu iyiye gidiyor, yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz. Düne göre bugün daha iyi gitti ama yarın ne olur bunu göreceğiz. Ayşen hanımın 1 senedir tedavisiyle ilgileniyoruz. Pankreasa yönelik bir girişim düşünmüyoruz. İlaçlarla gidip hastanın genel durumunu toparlamaya çalışıyoruz. Beslenme sorunlarınız çözüp, hastayı evine çıkarmayı planlıyoruz. Zaman vermek mümkün değil ama 1 hafta içerisinde durum netliğe kavuşur. İlk yatırdığımızda hayati risk mevcuttu. Kan tedavisi sonrasında durumu biraz daha iyi. Genel hastalığından dolayı durumunda her an değişim olabilir.



Biz yanındayız ,başındayız… Bu hastalıkla 1 yıldır inatçı bir şekilde mücadele ediyor. Umutsuz konuşmaya gerek yok. Beraber takip edeceğiz..