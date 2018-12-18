Gizemli videosu olay olan Tarkan'dan yeni bir video daha!
Bir süre önce paylaştığı gizemli videoyla olay olan ve herkesin ti'ye aldığı megastar Tarkan'dan yeni bir video daha. Yine gizemli bir videoya imza atan Tarkan bu kez kendisiyle dalga geçti. İşte Tarkan'ın o videosu.
Geçtiğimiz günler paylaştığı video ile adından söz ettiren Megastar Tarkan yine bir video ile gündemde.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.