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  • 18.12.2018 13:35
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 14:49

Gizemli videosu olay olan 'dan yeni bir video daha!

Bir süre önce paylaştığı gizemli videoyla olay olan ve herkesin ti'ye aldığı megastar 'dan yeni bir video daha. Yine gizemli bir videoya imza atan Tarkan bu kez kendisiyle dalga geçti. İşte Tarkan'ın o videosu.

Geçtiğimiz günler paylaştığı video ile adından söz ettiren Megastar Tarkan yine bir video ile gündemde.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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