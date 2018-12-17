Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 17.12.2018 16:54
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 17:51

hastaneye kaldırıldı! , aslen nereli, kaç yaşında?

'ın efsane oyuncularından 'dan kötü haber! Aniden fenalaşan Ayşen Gruda, Kağıthane'de bulunan özel bir hastanede yoğun bakım servisine alındı. Ayşen Gruda'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Peki ? Ayşen Gruda aslen nereli? İşte detaylar.

Türk Sineması'nın usta oyuncuları arasında gösterilen 74 yaşındaki Ayşen Gruda, aniden fenalaşarak Kağıthane'de yer alan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gruda'nın sağlık durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriAyşen Gruda hastaneye kaldırıldı! Ayşen Gruda kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar