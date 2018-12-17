Türk Sineması'nın usta oyuncuları arasında gösterilen 74 yaşındaki Ayşen Gruda, aniden fenalaşarak Kağıthane'de yer alan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gruda'nın sağlık durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.