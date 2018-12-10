Aleyna Tilki 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Pop Müzik' dalında ödüle layık görüldü. Konuşma sırasında gözyaşlarına boğulan Aleyna Tilki'nin ödül alırken yaptığı konuşma hem ekan başındakileri hem de salondaki konukları şaşırttı. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyada çok konuşulan o sözleri...