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  • 10.12.2018 10:06
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 10:52

'teki sözleriyle da alay konusu oldu! İşte Aleyna Tilki'nin sözleri

, 45. Pantene Ödül Töreni'nde En İyi Pop Kadın Müzik ödülünün sahibi oldu. Ödülü 'dan alan Aleyna Tilki, konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı. Aleyna'nın ödülü alırken yaptığı konuşma ise geceye damgasını vurdu. Aleyna Tilki'nin sözleri da alay konusu oldu.

Aleyna Tilki 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Pop Müzik' dalında ödüle layık görüldü. Konuşma sırasında gözyaşlarına boğulan Aleyna Tilki'nin ödül alırken yaptığı konuşma hem ekan başındakileri hem de salondaki konukları şaşırttı. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyada çok konuşulan o sözleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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