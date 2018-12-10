Aleyna Tilki 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Pop Müzik' dalında ödüle layık görüldü. Konuşma sırasında gözyaşlarına boğulan Aleyna Tilki'nin ödül alırken yaptığı konuşma hem ekan başındakileri hem de salondaki konukları şaşırttı. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyada çok konuşulan o sözleri...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.