Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 08.12.2018 14:44
  • Son Güncelleme: 08.12.2018 16:14

Sıla, olaydan 1 ay sonra ilk kez görüntülendi

tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvuran Sıla, gecelerinde ilk kez görüntülendi. Gazetecilerin davayla ilgili sorularını yanıtsız bırakan ünlü şarkıcı, arabasına binerek hızla uzaklaştı.

Şarkıcı Sıla, oyuncu ile yaşadığı krizden 1 ay sonra Kanal D kameraları tarafından görüntülendi. Şiddet görüp ayrıldığı ve dava açtığı eski sevgilisi Ahmet Kural ile ilgili sorulara cevap vermedi. Sorular karşısında ağzını bıçak açmayan Sıla'nın durgun hali ise dikkatlerden kaçmadı.

AĞIZ KAPAMA İŞARETİYLE CEVAP VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 'in ofisine giderken görüntülenen Ahmet Kural ise sorulara, fermuarla ağız kapama işaretiyle cevap vermişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriSıla, olaydan 1 ay sonra ilk kez görüntülendi
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar