Ünlü sanatçı Haluk Levent, İzmir'in Karabağlar ilçesinde, halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen ve nadir görülen Epidermolysis Bullosa ile dünyaya gelen 11 yaşındaki Elfida Gündüz, tiyatro sahnesinde ziyaret etti.

SAHNEDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Kulübün yaratıcı drama kursuna devam eden Elfida, geçtiğimiz haftalarda Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret ederek, kendi yazdığı oyunu sahnelemek istediğini söyledi. Akpınar'ın destek verdiği Elfida Gündüz, eğitmenleri ve kurs arkadaşları ile birlikte hazırladığı, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu'nun da katkı sağladığı 'Kelebek Etkisi' isimli oyunu, dün akşam izleyicilerle buluşturdu. Çarşı Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro gösterisi ilgi gördü.