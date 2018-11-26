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  • 26.11.2018 09:26
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 09:44

ile boşanma kararı aldı!

ve geçen yıl Eylül ayında Marsilya'da evlendi. 5 yaşında Melisa adında kızları olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın arasında bir süredir kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sorunlarını çözemeyip bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Konuyla ilgili Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'dan herhangi bir yalanlama gelmezken, duruşmanın yarın sabah 09.15'te olacağı konuşulmaya başlandı. Peki, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı neden ayrılıyor?

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşanıyor!

Ünlü televizyoncu ile 'nın boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Geçen yıl eylülde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de düğün yapan Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çiftinin yarın basah saat 09.15'te duruşmada olacağı söyleniyor. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin evliliğinin bitmesinde ise birçok nedenin olduğu konuşuluyor. Uzun süre birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çiftinin 5 yaşında Melisa isminde bir kız çocukları var.

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