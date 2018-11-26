Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Geçen yıl eylülde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de düğün yapan Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çiftinin yarın basah saat 09.15'te duruşmada olacağı söyleniyor. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin evliliğinin bitmesinde ise birçok nedenin olduğu konuşuluyor. Uzun süre birliktelik yaşayan Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı çiftinin 5 yaşında Melisa isminde bir kız çocukları var.