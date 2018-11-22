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  • 22.11.2018 14:35

kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırdı!

, Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filminde rol aldı. Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci, bir yarışma programında adını duyurmuştu. Peki, ? , nereli? İşte Şahin Kendirci hakkında merak edilenler...

Şahin Kendirci kimdir?

kimdir? Küçük yaşta bir yarışma programına katıldıktan sonra adını duyuran Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldıı Müslüm filminde rol aldı. Filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, , kaç yaşında ve nereli? İşte Şahin Kendirci hakkında merak edilenler...

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci, küçük yaşlardan beri müzikle ilgileniyor. Katıldığı bir yarışmada popülerlik kazanan Kendirci, Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile sinema dünyasına adım attı. Filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol aldı.

26 Ekim 2018 tarihinde vizyona giren ve başrollerinde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor'un olduğu Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in küçüklüğünü canlandırdı.

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