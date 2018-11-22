Şahin Kendirci kimdir? Küçük yaşta bir yarışma programına katıldıktan sonra adını duyuran Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldıı Müslüm filminde rol aldı. Filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şahin Kendirci hakkında merak edilenler...

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci, küçük yaşlardan beri müzikle ilgileniyor. Katıldığı bir yarışmada popülerlik kazanan Kendirci, Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile sinema dünyasına adım attı. Filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol aldı.

26 Ekim 2018 tarihinde vizyona giren ve başrollerinde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor'un olduğu Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in küçüklüğünü canlandırdı.