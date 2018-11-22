Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in güzellik sırrı! İşte ünlü isimler ve anneleri

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların aranan yüzü oldu. Hilal Altınbilek'in annesini görenlerin ağzı açık kaldı. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı güzelliğini meğer annesine borçluymuş. Hilal Altınbilek'in annesi Elmas Hanım, adeta anne değil abla gibi görünüyor... Sosyal medyada, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in güzelliğini annesinden aldığı konuşuluyor. Ekranlarda, beyazperde ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının ablası gibi görünen annesi ve diğer ünlülerin anneleri...

22 Kasım 2018 Perşembe, 16:04:44 Güncelleme: 16:58:09
Ağlama Anne dizisinin Alevi Birce Akalayın güzellik sırrı! İşte ünlü isimler ve anneleri

İREM HELVACIOĞLU

Ağlama Anne dizisinin Alevi Birce Akalayın güzellik sırrı! İşte ünlü isimler ve anneleri

İREM HELVACIOĞLU VE ANNESİ

Ağlama Anne dizisinin Alevi Birce Akalayın güzellik sırrı! İşte ünlü isimler ve anneleri

İREM HELVACIOĞLU VE ANNESİ

Ağlama Anne dizisinin Alevi Birce Akalayın güzellik sırrı! İşte ünlü isimler ve anneleri

BUSE VAROL

Ağlama Anne dizisinin Alevi Birce Akalayın güzellik sırrı! İşte ünlü isimler ve anneleri

BUSE VAROL VE ANNESİ

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