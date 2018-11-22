Aslı Enver ile Murat Boz barıştı! İşte Aslı ve Muratın ayrılığının perde arkası

MURAT BOZ İLE ASLI ENVER AYRILIĞININ PERDE ARKASI

İkinci kez ayrılan Murat Boz ile Aslı Enver evlerini de ayırdıkları öne sürülmüştü. Gelişmelerin ardından açıklama yapmayan ikiliden Boz, soluğu ABD'de aldı.