Aslı Enver ile Murat Boz barıştı! İşte Aslı ve Murat'ın ayrılığının perde arkası

Aslı Enver ile Murat Boz'Dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz Nisan ayında ani bir kararla ilişkilerini bitiren Aslı Enver ile Murat Boz, yakın arkadaşlarının devreye girmesiyle birbirlerine ikinci bir şans verdiler. Aslı Enver ve Murat Boz'un bu kararına ailelerinin de olumlu baktığı belirtildi. Peki, Aslı Enver ile Murat Boz neden ayrıldılar? İşte Aslı ve Murat'ın ayrılığının perde arkası...

22 Kasım 2018 Perşembe, 10:10:49 Güncelleme: 10:16:24
Aslı Enver ile Murat Boz barıştı! İşte Aslı ve Muratın ayrılığının perde arkası

ASLI ENVER İLE MURAT BOZ BARIŞTI

2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Aslı Enver ile Murat Boz barıştı! İşte Aslı ve Muratın ayrılığının perde arkası

Bir süredir barıştıkları iddia edilen ikili birlikteliklerine ikinci şansı verdi.

Aslı Enver ile Murat Boz barıştı! İşte Aslı ve Muratın ayrılığının perde arkası

Yakın dostlarının araya girmesiyle yeniden görüşmeye başlayan Enver ile Boz, geçtiğimiz günlerde ilişkinin adını koyup resmen barıştı.

Aslı Enver ile Murat Boz barıştı! İşte Aslı ve Muratın ayrılığının perde arkası

Çiftin bu kararını yakın çevreleri ve ailelerininde olumlu yönde karşıladığı belirtildi.

Aslı Enver ile Murat Boz barıştı! İşte Aslı ve Muratın ayrılığının perde arkası

MURAT BOZ İLE ASLI ENVER AYRILIĞININ PERDE ARKASI

İkinci kez ayrılan Murat Boz ile Aslı Enver evlerini de ayırdıkları öne sürülmüştü. Gelişmelerin ardından açıklama yapmayan ikiliden Boz, soluğu ABD'de aldı.

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