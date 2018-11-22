Aslı Enver ile Murat Boz barıştı! İşte Aslı ve Muratın ayrılığının perde arkası

Aslı Enver ile Murat Boz barıştı! İşte Aslı ve Murat'ın ayrılığının perde arkası
Aslı Enver ile Murat Boz'Dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz Nisan ayında ani bir kararla ilişkilerini bitiren Aslı Enver ile Murat Boz, yakın arkadaşlarının devreye girmesiyle birbirlerine ikinci bir şans verdiler. Aslı Enver ve Murat Boz'un bu kararına ailelerinin de olumlu baktığı belirtildi. Peki, Aslı Enver ile Murat Boz neden ayrıldılar? İşte Aslı ve Murat'ın ayrılığının perde arkası...
22 Kasım 2018 Perşembe, 10:10:49 Güncelleme: 10:16:24
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