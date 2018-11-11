Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken bugün bir bomba daha geldi. 29 Ekim günü yaşanan darp olayı iddiasından sonra Sıla'nın Ahmet Kural'ı şikayet etmesiyle Ahmet Kural'la iş yapan firmalar çalışmalarını durdurdu. Ancak bu sefer yalnızca Ahmet Kural değil arkadaşı Murat Cemcir'de yanı. Ahmet Kural ve Murat Cemcir bugün aldığı bir haberle büyük bir şok yaşadı. İşte haberin detayı...
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