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  • 11.11.2018 17:49
  • Son Güncelleme: 11.11.2018 18:08

ve 'in büyük kaybı! Sıla olayı 5 milyon liraya mal oldu

'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 29 Ekim günü yaşanan darp olayından sonra Sıla'nın adliyeye gidip Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulunması ile başlayan süreç hala devam ediyor. Her gün Ahmet Kural - Sıla olayında yeni bir gelişme gündeme gelirken, bu sefer ki gelişme Ahmet Kural ve arkadaşı için ağır oldu. İddiaya göre yaşanan soruşturma süreci neticesiyle Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın bu olaylar neticesinde 5 milyon lira zarar ettiği yazıldı. İşte tüm detaylar...

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken bugün bir bomba daha geldi. 29 Ekim günü yaşanan darp olayı iddiasından sonra Sıla'nın Ahmet Kural'ı şikayet etmesiyle Ahmet Kural'la iş yapan firmalar çalışmalarını durdurdu. Ancak bu sefer yalnızca Ahmet Kural değil arkadaşı Murat Cemcir'de yanı. Ahmet Kural ve Murat Cemcir bugün aldığı bir haberle büyük bir şok yaşadı. İşte haberin detayı...

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