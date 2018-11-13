Hollywood yanıyor

Dünya ABD'ye kilitlendi. California eyaletini etkisi altına alan yangın hız kesmedi... Şu ana kadar 31 kişi yaşamını yitirdi. En az 200 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Sadece Los Angeles'ta 170 bine yakın kişi tahliye edildi. Yangın çok sayıda ünlünün evini de küle çevirdi. Evlerini kaybeden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından resim paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.
BOTOKS DÖNÜŞÜ ÖĞRENDİ
Camille Grammer, Paula Patton, April Love Geary, Robin Thicke, Gerard Butler, Scott Dernickson, Blacablan Coactress, Caitlyn Jenner, Lady Gaga, Guillerma Del Toro, Alyssa Milono, Roinn Wilson, Kim Kardashian West ve Gerard Butler gibi onlarca ünlü yıldız, korkunç yangında evlerini kaybettiklerini söyledi. Bu arada Kim Kardashian, faciayı estetik cerrahından dönerken öğrendi. Botoksa giden Kardashian, evine gittiğinde görevlilerin tahliye uyarısıyla büyük şok geçirdi. Eşyalarını toplayıp evini terk etti. Malikane ise alevlere teslim oldu.
Lady Gaga'nın 24 milyon dolarlık malikanesi bu hale geldi.
İşte alevlerin ortasında kalan ünlü isimlerin evleri
Gerard Butler, 3 milyon dolarlık evi ve arabasının son halini Instagram'dan paylaşarak yardım isteğinde bulundu.
April Love Geary'nin 2.4 milyon dolarlık evi kül oldu.
Kim Kardashian'ın 20 milyon dolarlık evi tanınmaz haldeydi.
Camille Grammer'ın 3 milyon dolarlık malikanesi alevlerin içinde kaldı.
BOTOKS DÖNÜŞÜ ÖĞRENDİ
Camille Grammer, Paula Patton, April Love Geary, Robin Thicke, Gerard Butler, Scott Dernickson, Blacablan Coactress, Caitlyn Jenner, Lady Gaga, Guillerma Del Toro, Alyssa Milono, Roinn Wilson, Kim Kardashian West ve Gerard Butler gibi onlarca ünlü yıldız, korkunç yangında evlerini kaybettiklerini söyledi. Bu arada Kim Kardashian, faciayı estetik cerrahından dönerken öğrendi. Botoksa giden Kardashian, evine gittiğinde görevlilerin tahliye uyarısıyla büyük şok geçirdi. Eşyalarını toplayıp evini terk etti. Malikane ise alevlere teslim oldu.
Lady Gaga'nın 24 milyon dolarlık malikanesi bu hale geldi.
İşte alevlerin ortasında kalan ünlü isimlerin evleri
Gerard Butler, 3 milyon dolarlık evi ve arabasının son halini Instagram'dan paylaşarak yardım isteğinde bulundu.
April Love Geary'nin 2.4 milyon dolarlık evi kül oldu.
Kim Kardashian'ın 20 milyon dolarlık evi tanınmaz haldeydi.
Camille Grammer'ın 3 milyon dolarlık malikanesi alevlerin içinde kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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