Ziynet Sali, "Sıla'dan dayak yedi" iddialarına sosyal medyadan tepki gösterdi

Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü söyleyerek şikayetçi olan Sıla Gençoğlu'nun şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddiasına, Sali'den sert bir yanıt geldi. Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tüm iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyleyerek, yasal işlem başlatıldığını açıkladı.