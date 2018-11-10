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  • 10.11.2018 11:18
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 11:29

Ziynet Sali, "Sıla'dan dayak yedi" iddialarına sosyal medyadan tepki gösterdi

Ziynet Sali, şarkıcı Sıla Gençoğlu tarafından darp edilerek kolunun kırıldığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü söyleyerek şikayetçi olan Sıla Gençoğlu'nun şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddiasına, Sali'den sert bir yanıt geldi. Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tüm iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyleyerek, yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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