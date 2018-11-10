Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Menajer Hülya ile stilist Derya Açıkgöz'ün, kardeşleri Hadise'ye isyan bayrağı açmasıyla üç kardeşin aralarına kara kedi girmişti. Anneleri ise üzüntüden canına kast etmişti.
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Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Menajer Hülya ile stilist Derya Açıkgöz'ün, kardeşleri Hadise'ye isyan bayrağı açmasıyla üç kardeşin aralarına kara kedi girmişti. Anneleri ise üzüntüden canına kast etmişti.
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