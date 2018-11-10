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  • 10.11.2018 10:49
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 11:33

Açıkgöz ailesi zorda! yardım musluğunu kesti

, kendisine rest çeken ablası ve kardeşine yardım musluğunu kesti. Üç aydır yaşadıkları sitenin aidatını ödeyemeyen Açıkgöz Kardeşler, anneleriyle birlikte aynı evde yaşamaya başladı.

Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Menajer Hülya ile stilist Derya Açıkgöz'ün, kardeşleri Hadise'ye isyan bayrağı açmasıyla üç kardeşin aralarına kara kedi girmişti. Anneleri ise üzüntüden canına kast etmişti.

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