Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Menajer Hülya ile stilist Derya Açıkgöz'ün, kardeşleri Hadise'ye isyan bayrağı açmasıyla üç kardeşin aralarına kara kedi girmişti. Anneleri ise üzüntüden canına kast etmişti.