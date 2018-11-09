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  • 09.11.2018 16:38
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 16:59

SON DAKİKA! - davasında flaş gelişme

Son dakika haberine göre; Gençoğlu ile arasındaki darp şikayeti uzlaştırma bürosuna gönderildi. İki isme de uzlaşmak isteyip istemediği sorulacak.

Sıla-Ahmet Kural davasında flaş gelişme

Savcılık, 'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Uzlaştırma Bürosu'nda taraflar tek tek çağırılarak uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulacak.

Taraflar, uzlaşırsa soruşturma dosyası takipsizlik kararıyla kapanacak. Uzlaşmazlarsa "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle Ahmet Kural hakkında dava açılabilecek. Soruşturmaya ilişkin son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sanatçı Sıla geçen hafta avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ında ifadesi alınmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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