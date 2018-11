Okan Can Yantır kimdir? Ahmet Kural ve Sıla olayında ismi geçen Okan Can Yantır, en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Okan Can Yantır kimdir? Okan Can Yantır kaç yaşında, nereli? İşte Okan Can Yantır hakkında merak edilenler...

OKAN CAN YANTIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Okan Can Yantır, 1980 yılında doğdu. Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm'nde tamamlayan Yantır, 38 yaşındadır. Aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

Bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşayan Okan Can Yantır'ın Sıla ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.