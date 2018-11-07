  • Magazin
  • 07.11.2018 17:30
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 17:30

kimdir? Okan Can Yantır, olayı ile gündeme geldi

kimdir? Geçtiğimiz gün 'ın 'yı darp ettiği iddiasının ardından gündeme gelen isimlerden biri oldu Okan Can Yantır. İddiaya göre, Sıla, Ahmet Kural'a ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır ile birlikte olduğunu itiraf etti. Bunun ardından Kural'ın açıklanamsında 'Canım yandı' sözü de buna atıldı. Peki, ? ? İşte Okan Can Yantır ile ilgili merak edilenler...

Okan Can Yantır kimdir?

kimdir? ve olayında ismi geçen Okan Can Yantır, en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, ? , nereli? İşte Okan Can Yantır hakkında merak edilenler...

OKAN CAN YANTIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Okan Can Yantır, 1980 yılında doğdu. Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm'nde tamamlayan Yantır, 38 yaşındadır. Aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

Bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşayan Okan Can Yantır'ın Sıla ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriOkan Can Yantır kimdir? Okan Can Yantır, Sıla Ahmet Kural olayı ile gündeme geldi
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar