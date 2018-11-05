Müge Anlıda şok gelişme yaşandı! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde polis düğmeye bastı!

SÜRPRİZ GÖRGÜ TANIĞI!

6 Eylül gününe ait cep telefonu kayıtları ve görüntülere ulaşan dedektiflerin elindeki en büyük koz, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin görgü tanığı... O görgü tanığı, 6 Eylül'de Cendere yolu üzerinde bulunan hurda otobüsün yanında beyaz bir servis minibüsü gördüğünü anlatmıştı.