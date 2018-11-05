Müge Anlıda şok gelişme yaşandı! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde polis düğmeye bastı!

Müge Anlı'da şok gelişme yaşandı! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde polis düğmeye bastı!
Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 5 Kasım Pazartesi günü Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi yine bir başarıya imza attı. En son 6 Eylül günü haber alınan ve bir daha ulaşılamayan Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nu kim öldürdü? Müge Anlı 5 Kasım Pazartesi günü konuyla ilgili tüm detayları izleyiciyle paylaştı...
5 Kasım 2018 Pazartesi, 17:26:48 Güncelleme: 17:31:16
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Y, oğlu Serhat Y. ve akrabası Erhan Ç'yi gözlatına aldı. Soğukkanlı tavırlar sergileyen şüpheliler, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin sorularını yanıtlamadı. İşte 5 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili son durum...
SÜRPRİZ GÖRGÜ TANIĞI!
6 Eylül gününe ait cep telefonu kayıtları ve görüntülere ulaşan dedektiflerin elindeki en büyük koz, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin görgü tanığı... O görgü tanığı, 6 Eylül'de Cendere yolu üzerinde bulunan hurda otobüsün yanında beyaz bir servis minibüsü gördüğünü anlatmıştı.
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