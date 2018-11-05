Müge Anlı'da şok gelişme yaşandı! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde polis düğmeye bastı!

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 5 Kasım Pazartesi günü Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi yine bir başarıya imza attı. En son 6 Eylül günü haber alınan ve bir daha ulaşılamayan Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nu kim öldürdü? Müge Anlı 5 Kasım Pazartesi günü konuyla ilgili tüm detayları izleyiciyle paylaştı...

5 Kasım 2018 Pazartesi, 17:26:48 Güncelleme: 17:31:16
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Müge Anlıda şok gelişme yaşandı! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde polis düğmeye bastı!

Müge Anlı'da bugün Yasemin Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 6 Eylül günü kayıplara karışan gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu'nun cinayete kurban gittiğinin anlaşılması üzerine polis düğmeye bastı.

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Müge Anlıda şok gelişme yaşandı! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde polis düğmeye bastı!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu'nun eski eşi Yüksel Y, oğlu Serhat Y. ve akrabası Erhan Ç'yi gözlatına aldı. Soğukkanlı tavırlar sergileyen şüpheliler, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin sorularını yanıtlamadı. İşte 5 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Yasemin Oruçoğlu cinayetiyle ilgili son durum...

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Müge Anlıda şok gelişme yaşandı! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde polis düğmeye bastı!

ESKİ EŞ 6 EYLÜL GÜNÜ ANLATMAMIŞTI

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Yasemin Oruçoğlu'nun ilk eşine ısrarla, "Eski eşinizi en son ne zaman gördünüz?" sorusunu yöneltse de Yüksel Bey, "3-4 Eylül tarihlerinde telefonda görüştüm" demişti...

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Müge Anlıda şok gelişme yaşandı! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde polis düğmeye bastı!

Ancak iğneyle kuyu kazan Müge Anlı, Nazmiye Oruçoğlu ile eski eşi Yüksel Y'nin, olay günü Erhan Ç'nin sahip olduğu beyaz minibüsün içinde olduğunu ortaya çıkarttı.

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Müge Anlıda şok gelişme yaşandı! Yasemin Oruçoğlu cinayetinde polis düğmeye bastı!

SÜRPRİZ GÖRGÜ TANIĞI!

6 Eylül gününe ait cep telefonu kayıtları ve görüntülere ulaşan dedektiflerin elindeki en büyük koz, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin görgü tanığı... O görgü tanığı, 6 Eylül'de Cendere yolu üzerinde bulunan hurda otobüsün yanında beyaz bir servis minibüsü gördüğünü anlatmıştı.

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