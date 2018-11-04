Şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ederek 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla'nın başına gelen bu olaydan sonra birçok ünlü isim sanatçıya destek verdi.

Oyuncu ve manken Çağla Şıkel'ın Sıla'ya destek vermek için yaptığı paylaşımdaki hata ise alay konusu oldu.

İSİMLERİ KARIŞTIRDI

Çağla Şıkel, Sıla'nın yaşadığı şiddet olayında "Geçmiş olsun dünya güzeli" diyerek şarkıcıya destek oldu. Ancak Çağla Şıkel, yaptığı paylaşımda Ahmet Kural yerine oyuncu Arda Kural'ın adını yazınca sosyal medyada olay oldu.

'HANGİ ARA SILA'YI DÖVMÜŞÜM'

Çağla Şıkel'in yaptığı paylaşıma ilk tepki ise paylaşımda adı geçen Arda Kural'dan geldi. Twitter'dan açıklama yapan Arda Kural, "Hani ara Sıla'yı dövmüşüm hatırlamıyorum, sevgili olduğumuzu bile şimdi öğreniyorum." dedi.