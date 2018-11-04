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  • 04.11.2018 10:10
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 10:15

ile 'ı karıştıran Çağla Şıkel alay konusu oldu

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ile olayı hakkında yorum yapan Çağla Şıkel alay konusu oldu. İsimleri karıştıran Çağla Şıkel sosyal medyanın diline düştü.

Ben Sılayı ne zaman dövmüşüm?

Şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ederek 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla'nın başına gelen bu olaydan sonra birçok ünlü isim sanatçıya destek verdi.

Oyuncu ve manken Çağla Şıkel'ın 'ya destek vermek için yaptığı paylaşımdaki hata ise alay konusu oldu.

İSİMLERİ KARIŞTIRDI

Çağla Şıkel, Sıla'nın yaşadığı şiddet olayında "Geçmiş olsun dünya güzeli" diyerek şarkıcıya destek oldu. Ancak Çağla Şıkel, yaptığı paylaşımda yerine oyuncu 'ın adını yazınca sosyal medyada olay oldu.

'HANGİ ARA SILA'YI DÖVMÜŞÜM'

Çağla Şıkel'in yaptığı paylaşıma ilk tepki ise paylaşımda adı geçen Arda Kural'dan geldi. Twitter'dan açıklama yapan Arda Kural, "Hani ara Sıla'yı dövmüşüm hatırlamıyorum, sevgili olduğumuzu bile şimdi öğreniyorum." dedi.

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