Oyuncu Ahmet Kural'ın, sevgilisi ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sıla'nın aldığı darp raporu da ortaya çıktı.
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Oyuncu Ahmet Kural'ın, sevgilisi ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sıla'nın aldığı darp raporu da ortaya çıktı.
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