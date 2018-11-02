  • Magazin
  • 02.11.2018 20:18
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 20:50

'nun darp raporu ortaya çıktı! İşte o korkunç detaylar...

Sıla'nın darp raporu ortaya çıktı... tarafından darp edilen 'nun darp raporu ortaya çıktı. Raporda, sanatçının idrarında kana rastlandığı, kafatasında ödem oluştuğu ve vücudu ile yüzünde morluklar olduğu belirtilmiş. İşte Sıla'nın darp raporundaki detaylar...



Oyuncu Ahmet Kural'ın, sevgilisi ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sıla'nın aldığı darp raporu da ortaya çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriSıla Gençoğlu'nun darp raporu ortaya çıktı! İşte o korkunç detaylar...
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar