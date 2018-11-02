Bakan Selçuk, görüşmede şiddete sessiz kalmadığı için Sıla'ya teşekkür ederek, toplumun her kesiminde şiddetle mücadelede kararlı olunduğunu ve bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etti.

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