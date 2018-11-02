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  • 02.11.2018 21:51
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 21:51

'tan Sıla'ya geçmiş olsun telefonu

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ünlü sanatçı Sıla’yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Bakandan Sılaya geçmiş olsun telefonu
Bakan Selçuk, görüşmede şiddete sessiz kalmadığı için Sıla'ya teşekkür ederek, toplumun her kesiminde şiddetle mücadelede kararlı olunduğunu ve bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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