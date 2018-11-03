Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına Mustafa Sandal'dan ilk yorum Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkını belgeleyen fotoğraf magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Emina Jahovic ise aşk dedikodularına sessiz kalmayı tercih etti. Peki Mustafa Sandal, Emina Jahovic- Sadettin Saran aşkına ne yorum yaptı?

Haberler Magazin Haberleri Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına Mustafa Sandal'dan ilk yorum