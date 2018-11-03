  • Magazin
  • 03.11.2018 10:37
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 10:50

Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına Mustafa Sandal'dan ilk yorum

Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkını belgeleyen fotoğraf magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Emina Jahovic ise aşk dedikodularına sessiz kalmayı tercih etti. Peki Mustafa Sandal, Emina Jahovic- Sadettin Saran aşkına ne yorum yaptı?

Sürpriz aşka Mustiden ilk yorum

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2 çocuklarına rağmen 10 yıllık evliliklerini haziran ayında bitirmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriEmina Jahovic-Sadettin Saran aşkına Mustafa Sandal'dan ilk yorum
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar