Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına Mustafa Sandal'dan ilk yorum
Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkını belgeleyen fotoğraf magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Emina Jahovic ise aşk dedikodularına sessiz kalmayı tercih etti. Peki Mustafa Sandal, Emina Jahovic- Sadettin Saran aşkına ne yorum yaptı?
Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2 çocuklarına rağmen 10 yıllık evliliklerini haziran ayında bitirmişti.
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