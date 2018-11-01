Müge Anlı'da bugün neler olacak? Başarılı gazeteci Müge Anlı 1 Kasım canlı yayında Gürsel Selam ile ilgili ilginç gerçeklerin ortaya çıkartıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpları büyük bir titizlikle araştıran Müge Anlı, 21 yıl önce henüz 2 buçuk yaşında bir çocukken anne ve babasından koparılan Gürsel Selam'ı kim neden kaçırdı sorusunda ilginç detaylara dikkat çekiyor. 1 Kasım Müge Anlı canlı yayında tüm gerçekler ortaya çıkacak mı?