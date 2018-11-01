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  • 01.11.2018 10:05
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 18:05

'da bugün neler yaşanacak? 'da 'ın kaçırılmasında şok gelişme!

canlı yayında bugün ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Gürsel Selam'ı kaçırtan kişi ya da kişiler hakkında ilginç gelişmeler yaşanacak. 'da 21 yıl önce kaçırılıp başka bir aileye evlatlık verilen Gürsel Selam'ı kaçırılırken gören kişiler neler anlatacak? İşte 1 Kasım Müge Anlı canlı yayında yaşananlar...

'da bugün neler olacak? Başarılı gazeteci Müge Anlı 1 Kasım canlı yayında ile ilgili ilginç gerçeklerin ortaya çıkartıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpları büyük bir titizlikle araştıran Müge Anlı, 21 yıl önce henüz 2 buçuk yaşında bir çocukken anne ve babasından koparılan Gürsel Selam'ı kim neden kaçırdı sorusunda ilginç detaylara dikkat çekiyor. canlı yayında tüm gerçekler ortaya çıkacak mı?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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