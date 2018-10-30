Serdar Ortaç'ın Miami'de kaza geçiren eşi Chloe'nin yanına gitmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Serdar Ortaç, neden eşinin yanına gitmediğine dair sorularla ilgili, "Bildiğim bir şey var" demişti. Bir kanalda magazin programına onuk olan Asena Atalay, Chloe'nin Miami'de motorsiklet kazası geçirmediğini, gittiği bir barda darp edildiğini iddia etti. Asena Atalay'ın bu iddialarına karşılık program sunucuları da kendilerine bu yönde bilgi geldiğini ancak bu şekilde paylaşmadıklarını söyledi. Peki, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe gerçekten kaza geçirmedi, darp mı edildi? Serdar Ortaç neden eşinin yanına gitmek istemedi? Bu iddialarla ilgili Serdar Ortaç'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu...