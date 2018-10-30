  • Magazin
  • 30.10.2018 11:22
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 11:41

'ın eşi Chloe hakkında 'dan şok iddia! Kaza değil, darp!

'ın 2 hafta önce Miami'de motosiklet kazası geçirdiği için hastaneye kaldırıldığı haberini eşi bir magazin programında paylaşmıştı. Ancak aynı magazin programına konuk olan , Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'nin kaza geçirmediğini, gittiği bir barda darp edildiğini iddia etti. Peki, Chloe gerçekten darp mı edildi? Serdar Ortaç konserlerini iptal edemediği için eşinin yanına gidemediğini ancak annesinin Chloe'nin yanında olduğunu söylemişti. Ortaç eşi darp edildiği için mi yanına gitmedi? Chloe'yi kim ve neden darp etti?

Serdar Ortaç'ın Miami'de kaza geçiren eşi Chloe'nin yanına gitmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Serdar Ortaç, neden eşinin yanına gitmediğine dair sorularla ilgili, "Bildiğim bir şey var" demişti. Bir kanalda magazin programına onuk olan Asena Atalay, Chloe'nin Miami'de motorsiklet kazası geçirmediğini, gittiği bir barda darp edildiğini iddia etti. Asena Atalay'ın bu iddialarına karşılık program sunucuları da kendilerine bu yönde bilgi geldiğini ancak bu şekilde paylaşmadıklarını söyledi. Peki, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe gerçekten kaza geçirmedi, darp mı edildi? Serdar Ortaç neden eşinin yanına gitmek istemedi? Bu iddialarla ilgili Serdar Ortaç'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu...

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