Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm Çarşamba akşamı Atv ekranlarında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yeni fragmanda nefesler tutuldu. Vedat Nefes'i Tahir'den ayırmak için yeni kozunu kullanıyor. Sen Anlat Karadeniz 28. yeni bölümde Nefes oğlu Yiğit'i kurtarmak için Tahir'i terk mi edecek? İşte Sen Anlat Karadeniz 28. yeni bölüm yeni fragmandan ipuçları... Sen Anlat Karadeniz 28. yen bölüm yeni fragman izle...