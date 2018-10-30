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  • 30.10.2018 13:07
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 13:24

28. yeni bölüm fragmanı: Tahir'i mi seçeceksin, evladını mı?

yeni bölüm yeni fragman yayınlandı. Atv'nin reyting birincisi dizisi Sen Anlat Karadeniz bu Çarşamba akşamı yine izleyiciye soluksuz anlat yaşatmaya hazırlanıyor. Sen Anlat Karadeniz 28. yeni bölüm fragmanı izleyiciye kötü haberlerle geldi. Vedat yine Nefes'i yanına çekebilmek için hain planlar peşinde. Vedat Nefes'ten bir seçim yapmasını istiyor ancak bu seçim Nefes için pek kolay olabilecek bir seçim değil. Tahir'i mi seçeceksin, evladını mı? de Nefes hayatının en zor kararını verecek. Peki, Nefes Tahir'i mi seçecek yoksa evladı Yiğit'i mi? İşte, Sen Anlat Karadeniz 28. yeni bölüm fragmanından ipuçları... ...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm Çarşamba akşamı Atv ekranlarında sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yeni fragmanda nefesler tutuldu. Vedat Nefes'i Tahir'den ayırmak için yeni kozunu kullanıyor. Sen Anlat Karadeniz 28. yeni bölümde Nefes oğlu Yiğit'i kurtarmak için Tahir'i terk mi edecek? İşte Sen Anlat Karadeniz 28. yeni bölüm yeni fragmandan ipuçları... Sen Anlat Karadeniz 28. yen bölüm yeni fragman izle...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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