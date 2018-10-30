Diriliş Ertuğrul yayın tarihi belli oldu! TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümün (122.bölüm) yayın tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba günü başlıyor.
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Diriliş Ertuğrul yayın tarihi belli oldu! TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümün (122.bölüm) yayın tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba günü başlıyor.
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