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  • 30.10.2018 22:16
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 22:16

yayın tarihi belli oldu! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih

yayın tarihi belli oldu! 'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul ilk bölümün (122.bölüm) yayın tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba günü başlıyor. İşte detaylar...


Diriliş Ertuğrul yayın tarihi belli oldu! TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümün (122.bölüm) yayın tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba günü başlıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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